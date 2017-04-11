Член правления принадлежащего Айзкраукльской думе домоуправления ООО Lauma A Модрис Бите получил замечание за то, что вовремя не проинформировал самоуправление и людей о случае заражения легионеллезом. Об этом говорится в протоколе заседания краевой думы.

Применить к Бите дисциплинарное наказание предложил председатель думы Леон Лидумс. Дума пришла к выводу, что после взятия образцов воды Бите не информировал самоуправление о случае заболевания и не известил о нем население.

В то же время дума пришла к выводу, что ООО Aizkraukles udens по контролю за качеством воды приняло все необходимые меры, а ООО Aizkraukles siltums разогревает воду в многоквартирных домах согласно указаниям Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, бактериями легионеллы был заражен водопровод дома на ул. Лачплеша, 9, в Айзкраукле, в результате заболел младенец.