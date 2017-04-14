На портале общественных инициатив manabalss.lv с 14 апреля группой студентов организован сбор подписей по ограничению срока полномочий председателей самоуправлений.

Инициативу подали Лина Путене, Ричардс Вушканс и Екабс Щипчинскис. Они предлагают внести изменения в закон "О самоуправлениях", предусмотрев лимит в восемь лет, в течение которых депутат самоуправления может занимать должность председателя.

Сейчас закон такого лимита не предусматривает, что позволяет главе самоуправления занимать свою должность неопределенное количество лет (в некоторых местах председатели не меняются долгие годы).

Студенты аргументируют свою инициативу тем, что сегодня 44% председателей городов республиканского значения занимают свои должности дольше 15 лет, а на последних выборах самоуправлений сменились всего 33% глав руководтелей. Кроме того, в выборах в 2013 году участвовали лишь 45% избирателей, и политическая активность всех видов на уровнях самоуправлений продолжает снижаться.

С изменениями в законе студенты надеются уменьшить и предотвратить риски коррупции, которые связаны с длительным нахождением в должности и вытекающую из этого монополию власти. Они также надеются увеличить политическую конкуренцию на уровне самоуправлений и способствовать в среде политиков смене поколений. Сейчас сроки у власти для председателей местных управлений установлены в таких странах, как США, Португалия, Италия, Бразилия, на Филиппинах и Тайване.

По мнению эксперта центра общественной политики "Providus" Иветы Кажоки, идея об ограничении должностного срока руководителей самоуправлений вызовет острые дискуссии и полярные точки зрения в обществе. Ей нравится суть этого предложения, поскольку в самоуправлениях должна быть политическая конкуренция как между партиями, так и внутри партий.

Ограничение должностного срока для руководителей самоуправлений может стать одним из средств, которые помогли бы власти вернуться в те самоуправления, где должность председателя десятилетиями была в руках только одного человека, отмечает Кажока.

Авторы инициативы — студенты — эту тему начали исследовать на курсе. Взяв интервью у экспертов и исследовав источники, студенты сделали вывод, что этот вопрос — серьезная проблема в латвийских самоуправлениях.