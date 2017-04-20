На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление избирательного права гражданам Латвии с 16 лет. Автор инициативы — Филипп Капустин.

Ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии о явке избирателей, Капустин отмечает, что в выборах участвуют все меньше людей — в 2013 году меньше половины обладающих правом голоса.

Все меньше людей интересуются политикой и участвуют в демократических процессах, а пропорционально меньшее число избирателей уменьшает легитимность выборов. Цель инициативы состоит в содействии социальной активности за счет увеличения числа людей, участвующих в выборах.

Филипп Капустин предлагает внести поправки в 8-ю статью Конституции, которая предусматривает, что избирательным правом обладают граждане Латвии начиная с 18 лет.