Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начали проверку принадлежащих Сейму зданий в Юрмале, в частности, их использование и платежные ведомости. Об этом сообщает передача "Панорама" в эфире латвийского ТВ.

Генеральный секретарь Сейма Карина Петерсоне сообщила, что сотрудники бюро приходили на прошлой неделе. По ее словам, в БПБК просят объяснить порядок, согласно которому депутаты Сейма могут использовать эти помещения зданий, если резиденции в тот момент свободны. Представители бюро попросили у Сейма документы, заверяющие использование зданий и платежные ведомости, отметили в передаче.

Передача напоминает, что в собственности парламента находятся два здания в Юрмале. В одном из них в основном останавливаются иностранные делегации, в другом, находящемся около моря, могут жить и депутаты: стоимость проживания — 11 евро в сутки.

Известно, что в ноябре прошлого года теща депутата Сейма Карлиса Сержантса в юрмальской резиденции парламента отмечала свой 80-летний юбилей. Теперь БПБК намерено изучить подробности того мероприятия.

Ранее в газете Latvijas Avīze со ссылкой на пояснения исполнительного директора Сейма Валдиса Зиемелиса сообщалось, что юрмальские резиденции парламента могут использовать сам парламент, Балтийская Ассамблея, а также они могут сдаваться в аренду депутатам Сейма, но не его работникам. При этом у депутатов есть право арендовать помещения и для частных мероприятий, независимо от их содержания и формы.