Минфин разработал предложения по реформе налога на недвижимость, и в ближайшее время они будут представлены правительству. Министр отметила, что работа над реформой была сложной с учетом того, что кадастровая стоимость в Латвии отличается, при этом иногда даже в 5000 раз.

"С учетом этого было рассмотрено несколько вариантов, но найти универсальное решение сложно. Минфин предложит правительству не облагать налогом или облагать его пониженной ставкой определенную площадь на каждое задекларированное в жилье лицо", — сообщила Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Минфин проинформировал правительство о том, что рассматривает два варианта реформы налога на недвижимость.

Первая модель предусматривала введение не облагаемого налогом или облагаемого уменьшенной ставкой минимума (площади) жилой недвижимости на каждое задекларированное лицо и применение одной ставки к оставшейся части. При этом за самоуправлениями было бы оставлено право предусматривать для этой части ставки налога, отличающиеся от установленной законом.

Вторая модель предусматривала пересмотр порогов существующей кадастровой стоимости, начиная с которых применяется прогрессивная ставка налога, а именно, ставка 0,4% и 0,6% применяется только к превышению порога — к объектам с кадастровой стоимостью до 150 000 (или 100 000) евро применяется ставка 0,2%, от 150 000 (или 100 000) евро до 300 000 (или 200 000) евро — 0,4%, свыше 300 000 (или 200 000) евро — 0,6%. Одновременно рассматривалась возможность применять к недвижимости до 50 000 евро ставку в размере 0,1%.