Каким должен быть не облагаемый налогами пенсионный минимум — 380, 500 или 1000 евро? Ясность должна появиться до Лиго, пишет Latvijas avīze.

Уже после первых дискуссий депутатов Сейма о коллективном заявлении жителей "Пенсия без налога" стало ясно, что у главной цели авторов петиции — освободить все государственные пенсии первого уровня от подоходного налога с населения (ПНН) — нет политической поддержки.

Это обосновывается следующим — госбюджет от ПНН с пенсионеров получает около 100 млн евро в год; отмену ПНН ощутят лишь те, чьи пенсии больше необлагаемого минимума (235 евро), но почти у 60% пенсионеров размер пенсий меньше, и они не платят этот налог. Поэтому депутаты предлагают вместо отмены ПНН повысить необлагаемый пенсионный минимум, который вот уже более 10 лет остается неизменным и составляет 235 евро.

О том, что можно пересмотреть налоговый "потолок", сказал 11 января в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Янис Рейрс ("Единство"). O каких цифрах идет речь, Рейрс не стал уточнять, поскольку до 1 апреля должны быть подготовлены предложения.

По его словам, народная инициатива об отмене налога приведет к существенным потерям госбюджета и повлияет на бюджет самоуправлений. Речь идет о сотнях миллионов евро.