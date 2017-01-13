Уже после первых дискуссий депутатов Сейма о коллективном заявлении жителей "Пенсия без налога" стало ясно, что у главной цели авторов петиции — освободить все государственные пенсии первого уровня от подоходного налога с населения (ПНН) — нет политической поддержки.
Это обосновывается следующим — госбюджет от ПНН с пенсионеров получает около 100 млн евро в год; отмену ПНН ощутят лишь те, чьи пенсии больше необлагаемого минимума (235 евро), но почти у 60% пенсионеров размер пенсий меньше, и они не платят этот налог. Поэтому депутаты предлагают вместо отмены ПНН повысить необлагаемый пенсионный минимум, который вот уже более 10 лет остается неизменным и составляет 235 евро.
О том, что можно пересмотреть налоговый "потолок", сказал 11 января в интервью Латвийскому радио министр благосостояния Янис Рейрс ("Единство"). O каких цифрах идет речь, Рейрс не стал уточнять, поскольку до 1 апреля должны быть подготовлены предложения.
По его словам, народная инициатива об отмене налога приведет к существенным потерям госбюджета и повлияет на бюджет самоуправлений. Речь идет о сотнях миллионов евро.