В этом году ожидаются серьезные решения в отношении налоговой политики, здравоохранения и образования. "Одним они понравятся, другим — нет. На мой взгляд, самое важное, чтобы правительство их приняло", — сказал президент.

На вопрос о том, не повлияют ли на эти решения предстоящие выборы самоуправлений, Вейонис признал, что выборы затрудняют этот процесс, однако во время встреч с премьером Марисом Кучинскисом он убедился в том, что у него есть желание принимать эти решения. "Я уверен, что отраслевые министры также будут готовы принять эти решения", — сказал президент.

Говоря о других вопросах, Вейонис признал, что план реэмиграции оказался не очень успешным. Он также заявил, что в Латвии вообще слишком много разных планов. "Нам просто необходимо реально работать", — подчеркнул президент.