Как сообщил пресс-секретарь Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, в понедельник, 13 марта, судьи Людмила Полякова, Гунтар Стурис и Дайга Калниня решили отказать в возбуждении апелляционного судопроизводства за отсутствием оснований. Решение суда обжалованию не подлежит и вступает в силу в день его принятия.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках, сообщила новостная передача телеканала LNT.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение Видземского окружного суда оставить без изменений решение директора ЦГЯ Ушаков тоже обжаловал.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.