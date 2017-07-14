При инциденте в египетской Хургаде, где в пятницу мужчина ранил ножом несколько иностранных туристов, жители Латвии не пострадали.

Как пояснил порталу DELFI глава туристического оператора Tez Tour Константин Пальгов, в летний сезон в Египет организованные туристы из Латвии не летают. Поэтому в указанных отелях не могло быть тех, кто покупал туры в Латвии. В целом обстановка в Египте нормализовалась, а данное преступление, вероятнее всего, носит бытовой характер.

МИД Латвии также пока не сообщает, были ли в указанных отелях граждане или жители Латвии.

Две женщины, погибшие при нападении на отели в египетской Хургаде, были гражданками Германии, а не Украины. Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави, передает портал Meduza.

В результате случившегося пострадала туристка из Чехии, подтвердили агентству в МИД этой страны. Ранее стало известно, что пострадала гражданка РФ и Украины, а также двое граждан Армении.

Нападение произошло днем 14 июля. Мужчина, предположительно попавший в отель по морю с общественного пляжа, напал на отдыхавших в отеле иностранцев с ножом. По данным Associated Press, в момент нападения он кричал по-арабски: "Прочь с дороги, мне нужны не египтяне".

Как пишет Reuters, сперва он ранил четырех человек в отеле Zahabia, а затем еще двоих — в соседнем Sunny Days El Palacio.

Его удалось задержать. Официальной информации о его мотивах пока нет.