На портале народной инициативе Manabalss.lv идет сбор подписей за введение ограничений на использование фейерверков.

Авторы инициативы предлагают установить порядок использования пиротехники, кому ее продают и регламентировать время использования салютов.

Использовать разрешить фейерверки предлагают только в государственные праздники и в Новый год: за два часа до и в течение двух часов после полуночи. Также хотят запретить продажу пиротехники людям, не имеющим теоретических или практических предварительных знаний по данному вопросу, чтобы избежать причинения вреда здоровью. Чтобы доказать знания, необходимо будет получить соответствующее разрешение. Одним из вариантов может быть обучающий интернет-курс с тестом на основные знания по завершении.