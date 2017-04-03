С понедельника, 3 апреля, обязанности руководителя Государственного бюро по контролю за строительством (ГБК) исполняет Марис Демме, который ранее был зам. директора и и.о. директора Департамента контроля бюро, сообщила порталу DELFI глава пресс-службы Министерства экономики Эвита Урпена.

Демме заменит на посту Петериса Друкиса, который 31 марта 2017 года покинул свой пост после разговора с министром экономики Арвилом Ашераденсо. Причиной отставки послужило решение суда о взыскании с Друкиса необоснованно потраченных денег из кассы частной компании, в которой он ранее работал. И хотя решение было опротестовано, министр и Друкис договорились об увольнении по обоюдному соглашению сторон.

Уже известно, что вскоре будет объявлен конкурс на вакантное место руководителя Государственного бюро по контролю за строительством. Претендент должен будет соответствовать оговоренным требования — знаниям, опыту и компетенции.

Почему ушел Друкис?

Как отмечает программа De facto на Латвийском телевидении (ЛТВ), уход Петериса Друкиса связан с постановлением Рижского окружного суда, согласно которому он, будучи ранее сотрудником Inspecta Latvia, потратил из бюджета компании 14 500 евро на личные нужды, в том числе более 7 455 евро на свадебное угощение, пишет Mixnews.lv.

Также, согласно выводам суда, Друкис на средства компании приобрел пылесос, стиральную машину и холодильник, а также комплект мебели — латексный матрас, матрас на деревянной раме, различные ткани, ортопедическую подушку и другие вещи. За получение мебели и бытовой техники подписалась работница Inspecta Latvia Ласма Станкевича, которая позже стала женой Друкиса.

Как объяснил Друкис во время судебных разбирательств, все эти вещи он купил для арендованной Inspecta квартиры в Вентспилсе, однако во время инвентаризации на предприятии этих вещей не нашли. В судебных бумагах было указано, что мебель была приобретена по месту жительства Друкиса. Таким образом, суд принял решение взыскать средства в размере 14 500 евро в пользу фирмы.

На посту руководителя Государственного бюро по контролю за строительством Петерис Друкис работал 2 года. Как отмечается, до вступления в должность он проинформировал министра экономики о претензиях предыдущего работодателя. Как объяснил глава Минэкономики Арвилс Ашераденс, решение об отстранении Друкиса от должности было принято ввиду поддержания репутации учреждения.