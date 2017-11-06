Как уже ранее писал портал Delfi, на прошлой неделе, 2 ноября, латвийский парламент концептуально поддержал поданные депутатами No sirds Latvijai (NSL) изменения к закону "О государственных фондированных пенсиях". Суть поправок — возможность наследования накопленного капитала, если участник системы умер до достижения пенсионного возраста.

По словам Рейрса, такая система была бы возможна, если бы пенсии платились из государственного бюджета, но в Латвии накопления создает каждый самостоятельно из своих социальных взносов. "Если мы перейдем к наследованию второго уровня пенсий, то, если человек уходит на пенсию в 65 лет, второй пенсионный уровень ему будут выплачивать только 20 лет, пока есть деньги, которые он накопил. Если пенсионер проживет дольше, пенсия ему не будет платиться вообще, потому что не из чего. А сейчас многие люди живут дольше, и им продолжают платить то, что они не заработали. Если же ввести наследование, наследовать можно будет ту часть денег, которая остается", — заявил министр.

На вопрос, нельзя ли наследовать пенсии хотя бы на определенное время, пока, например, оставшийся в живых супруг перестроит свою жизнь, Рейрс ответил, что это возможно, если государство это гарантирует и оплатит. В противном случае деньги придется брать "у остальных". "Очень легко принимать популистские отношения перед выборами", — заметил министр.

Что такое второй пенсионный уровень?

Это государственная фондированная или накопительная схема. Она позволяет создавать дополнительные накопления к пенсии по возрасту, которую, в свою очередь, обеспечивает первый пенсионный уровень.

В государственную накопительную схему автоматически перечисляется часть социальных взносов, деньги вкладываются в различные инструменты на рынке финансов и капитала — в ценные бумаги и банковские вклады. Держателем капитала второго пенсионного уровня является добровольно выбранный плательщиком налогов банк.

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Чем второй уровень отличается от третьего?

Третий пенсионный уровень — это возможность добровольно создавать накопления для своей пенсии, то есть отчисления в частный пенсионный фонд. Главное отличие третьего уровня от первого и второго, куда автоматически перечисляется часть средства от социального налога, — исключительная воля человека. Он добровольно делает взносы на протяжении длительного периода времени. Созданные со временем накопления послужат прибавкой к гарантированной государством пенсии.

Частные пенсионные фонды вкладывают деньги в различные ценные бумаги, и в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии, общей ситуации на финансовых рынках, а также деятельности управляющего средствами, обеспечивает соответствующую отдачу вложений.

Преимущества третьего уровня: