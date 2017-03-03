Последним днем существования Рижской академии педагогики и управления образованием (RPIVA) станет 7 сентября 2017 года. В этот день RPIVA будет официально ликвидирована как самостоятельный вуз и присоединена к Латвийскому Университету. Соответствующее распоряжение в пятницу, 3 марта, одобрил Кабинет министров.

Как пояснили агентству LETA в Министерстве образования и науки, несмотря на ликвидацию RPIVA, для ее студентов будет обеспечена непрерывность учебного процесса. Условия финансирования учебы также останутся неизменными на все оставшееся время обучения.

Министерство приняло решение присоединить RPIVA к Латвийскому Университету с целью "концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств". При этом ректор академии Дайна Войта считает данный довод необоснованным, так как около одного миллиона понадобится только на выплату компенсаций работникам за неиспользованный отпуск, выходных пособий и пособий по безработице.

Также примерно 20 тысяч евро потребуется заплатить в качестве штрафа за расторжение договора аренды помещений в Бауске. Кроме того, будут административные расходы при смене реквизитов, студенческих удостоверений и т.д. Несколько тысяч евро придется выплатить работникам самоуправлений, академии, Латвийского университета (ЛУ), Министерства образования и науки (МОН) за обеспечение этих изменений.

В ходе реорганизации также понадобится около 40 тысяч евро, чтобы приобрести базы данных, которые используют студенты RPIVA.

Идея об объединении обсуждается с 2004 года, сказала агентству LETA экс-министр образования, проректор ЛУ Ина Друвиете. Эта идея обсуждалась еще в то время, когда она в первый раз возглавила МОН.

Учитывая, что в настоящее время пересматривается число бюджетных мест в вузах и их распределение, у направлений педагогики, образования и спорта наблюдается самое большое сокращение числа бюджетных мест, сказала Друвиете.

Она поддерживает решение МОН о реорганизации РАПУО путем присоединения к ЛУ. "Это правильное решение, принятое в последний момент", — считает Друвиете. Экс-министр подчеркнула, что нет оснований говорить о том, что решение принято тайно и за спиной у вовлеченных сторон.