По его словам, сломанный компонент не мог износиться, так как отработал половину отведенного ему срока. Проведены необходимые тесты, составлен проект заключения следственной группы. Документ отправлен заинтересованным сторонам.

Вместе с тем, по словам Городцова, нет связи между инцидентом в сентябре и декабре прошлого года, когда пилоты сажали самолет в условиях повышенной безопасности. Во втором случае индикатор дверцы шасси выдавал неверную информацию, а сам механизм не был поврежден.

Как сообщалось, 17 сентября в аэропорту Rīga совершил посадку в сложных условиях рейс airBaltic BT641. У самолета Bombardier Q400 NextGen возникла проблема с передним шасси. При посадке никто не пострадал.

Из-за инцидента на несколько часов была закрыта взлетная полоса Рижского аэропорта.