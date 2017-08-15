Доходы Лембергса в прошлом году составили 553 411 евро, Сескс заработал 205 406 евро, а Пожарновс - 125 329 евро. На четвертом месте находится глава Илукстского края Стефанс Разна (Крестьянский союз Латвии), доходы которого составили 105 970 евро, а на пятом месте - председатель думы Вайнедского края Висвалдис Янсонс ("Для развития Вайнедского края"), заработавший 90 136 евро.

Самые большие долговые обязательства в 2016 году были у Айвара Лембергса. Общий объем его долговых обязательств составил 15,29 млн евро. Комментируя значительный размер долгов, Лембергс отметил: "О своих долговых обязательствах хочу проинформировать, что это долги не банкам или каким-то кредитным учреждениям, а моим детям".

Вторые по величине долговые обязательства - у председателя Озолниекской краевой думой Дайниса Лиепиньша (Латвийское объединение регионов), его долговые обязательства в 2016 году составили 391 000 евро. На третьем месте по размеру долгов находится председатель думы Адажского края Марис Спринджукс (Латвийское объединение регионов), который задолжал 304 534 евро. На четвертом месте по размеру долговых обязательств - председатель думы Огрского края Эгилс Хелманис ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ), сумма его долгов - 350 000 долларов США. На пятом месте глава Гробиньской краевой думы Айвар Приедолс (Крестьянский союз Латвии) - 178 000 евро.

Самые большие накопления декларировал Лембергс - 373 932 евро. У Пожарновса накоплено 263 795 евро, у мэра Зилупе Олега Агафонова (Латгальская партия) - 178 473 евро, у Сескса - 157 645 евро, у председателя Дундагской краевой думы Алдиса Фелтса ("Наши люди") - 111 799 евро.