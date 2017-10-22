Журналисты NP напоминают, что на предыдущих парламентских выборах кандидатом в премьер-министры Латвии от "Согласия" шел лидер партии Нил Ушаков. У мэра Риги доступ к гостайне есть, а у его заместителя Урбановича — нет. По версии авторов программы, Урбановича лишили этого права после того, как возникли подозрения в финансировании предвыборной партийной кампании из-за рубежа через фирму общественных отношений Nikkolo M.

Также Nekā personīga напоминает, что в сентябре текущего года "Согласие" не стало продлевать договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Урбанович отрицает, что отказ от дальнейшего сотрудничества с "Единой Россией" мог быть условием для приема "Согласия" в правительство. Отвечая на вопрос, что давал этот договор, Янис Урбанович отметил, что он "символизировал, как минимум, желание некоторых жителей Латвии поддерживать с Россией добрососедские отношения".

В разговоре с Nekā personīga Нил Ушаков признал, что переломным моментом в отношениях между "Согласием" и "Единой Россией" стал 2014 год, когда на Украине стали разворачиваться трагические события.

"Ясно, что с 2014 года, ну, это по существу была лишь констатация факта, как инструмент, каковым принято считать договор, уже не существовал", — сказал мэр Риги.

Против отказа от дальнейшего сотрудничества с "Единой Россией" высказался только европарламентарий Андрей Мамыкин. Комментируя это факт, Урбанович предположил, что Мамыкин на следующих выборах в Сейм, возможно, стартует со своим списком, а в списке "Согласия" его фамилии больше не будет.