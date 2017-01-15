Негосударственная организация Латвийское объединение юристов получило информацию о том, что в латвийских госструктурах происходили случаи сексуальных домогательств со стороны руководства в отношении подчиненных.

Председатель правления НГО Рихард Бунка заявил агентству LETA, что, согласно имеющимся в распоряжении организации данным, случаи домогательств могли иметь место в структурах системы внутренних дел, Национальных вооруженных силах и Управлении мест заключения. При этом в сексуальных домогательствах к подчиненным могут быть замешаны руководители обоих полов.

Сейчас объединение обобщает и проверяет информацию, решение о ее публикации будет принято позже. Бунка сообщил, что НГО координирует свои действия с кризисным центром Skalbes и "Обществом за открытость Delna". Он также отметил, что на данный момент речь не идет о возможности начала уголовного процесса, однако действия госслужащих заслуживают оценки в дисциплинарном порядке.

В пятницу представители НГО встречались с директором Госканцелярии Мартыньшем Криевиньшем и ознакомили его с имеющейся в их распоряжении информации. Пресс-секретарь Кабинета министров Лита Юберте-Круминя заявила LETA, что комментарии по этому вопросу будут доступны после того, как данные будут подробно изучены.