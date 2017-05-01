Мэр Риги Нил Ушаков в прошлом году за работу в Рижской думе и управлении Рижского свободного порта получил в целом 75 885 евро, свидетельствуют данные из его декларации должностного лица, обнародованные на сайте Службы государственных доходов.

В Рижской думе Ушаков получил в виде зарплаты 28 670 евро, в управлении Рижского порта - 47 215 евро. В 2015 году зарплата мэра в Рижской думе составляла 27 864 евро, в порту - 50 810 евро. Еще около 3000 евро Ушаков в 2016 году получил от Государственного агентства социального страхования.

Долговые обязательства Ушакова в прошлом году составили 37 323 евро, уменьшившись начиная с 2015 года почти на 33 000 евро.

В 2016 году мэру столицы принадлежал легковой автомобиль Toyota Land Cruiser, а в 2015 году - также Jeep Grand Cherokee SRT. Один автомобиль Ушаков в прошлом году продал за 10 000 евро.

Наличные или безналичные денежные накопления мэра Риги в декларации не указаны.