Власти Норвегии приняли решение арестовать латвийский траулер Senator, задержанный на прошлой неделе у берегов Шпицбергена с грузом выловленного снежного краба. Поясняется, что Senator не имел разрешения на вылов на норвежском континентальном шельфе. Также компании, которой принадлежит судно, грозит крупный штраф.

У экипажа однако имелось европейское разрешение на ведение промысла в этом районе. В ходе проверки на борту найдено 2 600 крабов.

В ответ представитель Ассоциации ЕС по вылову крабов Дидзис Шмитс заявил агентству LETA, что арест судна произошел в нарушение принципа недискриминации, зафиксированного в Парижском договоре 1920 года.

"Senator начал вылов, основываясь на Парижском договоре и принятой 14 декабря 2016 года регуле, которая гласит, что 11 судов под флагом Латвии имеют права на вылов в районе Свальбарда (норвежское название Шпицбергена, — прим. ред.)", — пояснил Шмитс.

По его словам, поступок властей Норвегии является "грубым нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии не только по отношению к Латвии, но и к Евросоюзу в целом". "Если Норвегия не изменит свою позицию и продолжит дискриминировать законные права Латвии, спор придется решать в Международном суде в Гааге", — добавил Шмитс.

По данным норвежской прессы, на данный момент латвийское рыболовное судно сопроводили в порт Киркенеса, к расследованию подключена полиция. На борту находилось 30 рыбаков.

Напомним, в декабре 2016 года Министерство земледелия Латвии собиралось добиться, чтобы для латвийских рыбаков промысел краба-стригуна у Шпицбергена осуществлялся без ограничений. Также Министерство передало на утверждение в Брюссель список 11 судов дальнего лова, экипажи которых, получив лицензию, имеют право ловить снежного краба в районе Шпицбергена.