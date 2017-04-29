Завещание, доверенность на будущее и брачный договор — эти три документа признает Совет присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ) самыми важными в жизни каждого человека.

Наличие данных документов в интересах любой семьи, потому что они приносят покой во взаимоотношения и упорядочивают имущественные дела.

"Квартира, частный дом, земля, хоть немного денег в банке — небольшие материальные ценности тоже стоят того, чтобы уладить связанные с ними юридические формальности", — подчеркивает председатель СПНЛ Сандра Стипниеце.

Завещание или договор наследования

Завещание — это отданное в одностороннем порядке распоряжение (пожелание), которое лицо выражает относительно всего своего имущества или его части, отдельных вещей или прав в случае его смерти. В завещании владелец имущества предусматривает порядок, в котором имущество переходит к наследникам.

Право на составление завещания есть у каждого человека. Каждое следующее завещание отменяет предыдущее. Учитывая, что завещание является односторонней сделкой, важным условием является его составление в письменной форме.

Завещание может быть публичным или частным. Публичные завещания оформляет присяжный нотариус. Частное завещание, например, составляется и хранится в домашних условиях, однако нужно рассчитывать на то, что если оно составлено собственными силами, то его могут и не исполнить.

"Очень простой реальный пример — все имущество по собственноручно составленному завещанию переходит к любимой крестнице. Однако в документе не упомянуто ни имя крестницы, ни фамилия, ни персональный код, поэтому пожелание остается не выполненным. Также составленное в домашних условиях завещание можно не найти или наоборот — найти, прочитать и решить его уничтожить, потому что содержание завещания не соответствует ожиданиям нашедшего.

В случае составленного у нотариуса или переданного ему в закрытом конверте на хранение завещания есть гарантия, что оно никуда не пропадет и в нужный момент вступит в силу, потому что публичные и переданные на хранение завещания регистрируются в Публичном регистре завещаний. Это начинают ценить все больше людей — в прошлом году количество лиц, решивших составить публичное завещание, увеличилось на 30%", — рассказывает Сандра Стипниеце.

Как свидетельствуют данные СПНЛ, 78% жителей Латвии, обращающихся к нотариусам за юридическим советом относительно того, как упорядочить приобретенное за время жизни имущество в будущем, не знают о том, что свою последнюю волю можно выразить не только в завещании, но и в договоре наследования.

Договор наследования заключают между собой тот, кто оставляет имущество, и выбранный им наследник, и этот договор, как сделку между двумя сторонами, нельзя отозвать в одностороннем порядке. Договор наследования является гарантией того, что составленное в пользу наследника выражение последней воли нельзя отозвать без его ведома.

"Договор наследования имеет приоритет по отношению к завещанию, и составленное позже завещание не отменяет договор наследования. Таким образом, обеим сторонам, а также другим близким ясна последняя воля уходящего по отношению к его имуществу. В любом случае, важно помнить о том, что если завещания нет вообще, принимать решение вместо человека будет закон, но, к сожалению, иногда это становится причиной споров между близкими покойного", — подчеркивает председатель СПНЛ.

Доверенность на будущее

Данные СПНЛ указывают на то, что в последние десять лет в Латвии в среднем выдается около 40 000 различных доверенностей в год, однако в каждой семье определенно имеет смысл оценить необходимость доверенности на будущее.

С помощью доверенности на будущее люди могут защитить свои интересы в тех случаях, когда их дееспособность — в том числе и в решении повседневных вопросов — становится ограниченной. Не суд, а сам человек выбирает лицо, которое будет представлять его в случае необходимости, поэтому с помощью доверенности на будущее выражается уважение к приватности, конфиденциальности и другим интересам человека.

"Этот вопрос стоило бы обсудить в каждой семье, особенно думая о тех случаях, когда кто-то из близких (и это не обязательно должен быть самый старший) может тяжело заболеть, например, оказаться в коматозном состоянии после автомобильной аварии, и на какой-то момент может утратить способность заботиться о своей семье, сделках или банковских счетах.

В таких ситуациях названное в документе доверенное лицо, например, совершеннолетний ребенок или спутник жизни, может совершать действия с банковскими счетами. Это может оказаться критически важным, если финансовые средства необходимы, например, для покрытия расходов на лечение или содержания детей", — делится опытом Стипниеце.

Брачный договор

Миф о том, что брачные договоры заключают только очень состоятельные люди или те, для кого имущество важнее любви, становится все менее распространенным. Брачный договор — это возможность позаботиться об имущественных отношениях своей семьи.

Кроме того, это и возможность избежать споров относительно имущества как между партнерами, так и среди других членов семьи, облегчив раздел имущества и при передаче по наследству, и при разводе, что особенно важно, если большинство имущества приобретено в кредит.

В 2014 году у нотариусов было заключено 897 брачных договоров, в 2015-м — уже 1029, а в 2016 году — 1160, о чем свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ).

"В обществе укрепляется осознание того, что за имущественными отношениями тоже нужно ухаживать. Чаще всего заключаются брачные договоры о раздельности имущества, что означает, что в случае развода каждому остается то, что ему принадлежало, и супруг не может от него ничего требовать.

Все чаще люди обращаются к нотариусам для того, чтобы заключить брачный договор и по той причине, что один из пары взял на себя большие кредитные обязательства или начал бизнес. Таким образом, долги, которые приняты на себя или могут возникнуть в будущем, не смогут распространиться на имущество второго супруга", — рассказывает председатель СПНЛ.