Посол США в Латвии Нэнси Петит останется на своем посту и после вступления в должность президента США Дональда Трампа, сообщает LETA.

Нэнси Петит не является послом, которого выдвинули по политическим мотивам, а карьерным дипломатом, подтвердили агентству в посольстве США.

Ранее уже сообщалось, что Дональд Трамп потребовал, чтобы все послы США, назначенные на посты по политическим соображениям, ушли в отставку. Представители президента США заявили, что исключений не будет ни для кого, в том числе и для послов с детьми. В итоге своих постов лишились 80 послов, которые представляли страну в разных странах и международных структурах.

Нэнси Петит была утверждена на посту посла США в Латвии 24 июля 2015. Петит является карьерным дипломатом Службы иностранных дел США, с 2013 года до утверждения в новой должности она была директором Управления по делам Западной Европы Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США. С 2010 по 2013 год она руководила Отделом планирования политики и координации в Международном бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности. Петит служила также советником по введению и поддержке правоохранительной политики в посольстве в Москве, пресс-атташе в посольстве в Киеве и руководителем Отдела политики в посольстве в Вене.