Сейчас домоуправления взимают плату на "ремонтные" накопления, но не всегда понятно, на что именно собранные средства расходуются — ведь деньги используются и на текущие ремонтные работы, и откладываются на те, что еще только предстоят. Бывает и так, что весь дом исправно платит, а работы по реконструкции и капитальному ремонту не проводятся годами.

Во избежание подобных ситуаций уточнена формула расчета обслуживания и управления домом — тут Минэкономики действовало по рекомендации Госконтроля, говорит представитель жилищного департамента минэкономики Даце Витола:

"В формуле нет ничего нового, в ней, просто выделен один компонент, так называемый платеж за будущие ремонтные работы (которые не являются текущими).

Я скажу так: дороже будет тем, кто недобросовестно исполнял предыдущие правила. Если правила выполнялись по пунктам — удорожания не будет, работы по содержанию и ремонту дома будут планироваться, как и прежде".

На данный момент в Риге насчитывается порядка 1000 многоквартирных домов с балконами, находящимися в опасном состоянии. В основном это здания, построенные в 70-х и 80-х годах прошлого века. На данный момент Минэкономики работает над новыми правилами, согласно которым домоуправление будет обязано взимать с жильцов плату за ремонт. Причем, если сейчас для проведения крупного ремонта в доме нужно согласие 2/3 жильцов, то после вступления нововведений в силу этого больше не потребуется.

При этом газета Neatkarīgā rīta avīze отмечает, что на данный момент каждый четвертый дом, которому нужен ремонт балконов, от этой процедуры отказывается. Одна из причин — платить за реновацию приходится и тем жильцам дома, у которых нет балконов.

Проблемы создает и тот факт, что специалистам домоуправления позволено лишь вести обзор балконов с улицы, если хозяин специально не пригласил их к себе в квартиру.

В рижском микроарйоне Ильгюциемс в 2014 году обвалился балкон одного из типовых многоквартирных домов. Тогда даже пострадал один человек. В 2016-м пострадали еще двое. Они находились на балконе, который жильцы решили отремонтировать сами и положили там асфальт. Под тяжестью балкон обвалился. А специалисты Rīgas Namu pārvaldnieks констатировали — самовольная постройка… В том же году они заявили, что ремонт балконов нужно провести в четырех сотнях многоквартирных домов. Но на реновацию согласились лишь 44. Так как платить за нее приходится из личного кармана.