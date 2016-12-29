Новый корпус Клинической университетской больницы Паула Страдиньша будет принят у строителей не позднее конца весны, и уже летом можно будет принять в нем первых пациентов. Такой прогноз сегодня в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" высказала министр здравоохранения Анда Чакша.

По ее словам, недавно проведенные проверки показали, что с безопасностью здания все в полном порядке. В распоряжении министра пока нет объективных данных о том, что сдача нового корпуса в эксплуатацию может затянуться дольше конца весны.

Нет пока оснований и для опасений потерять финансирование из фондов ЕС на строительство нового корпуса больницы Страдиньша, подчеркнула Чакша.

Как ранее сообщила представитель больницы Ласма Силе, на строительном объекте ведется завершение работ, включая тестирование и настройку систем, а также окончательная отделка. Одновременно идет процесс оформления исполнительной документации и заключений государственных и муниципальных органов.

Силе сообщила, что окончательную дату и время, когда именно здание будет передано больнице, объявит строительная компания SBRE.

Начиная с 17 октября, когда строители должны были сдать новый корпус в эксплуатацию, им начисляется штраф — более 3000 евро в день. За период с 17 октября сумма штрафа достигла почти 216 000 евро.

Представитель SBRE Валдис Кокс в конце ноября сообщил, что сдать в эксплуатацию новый корпус больницы планируется до конца этого года.

В свою очередь руководитель отдела нового строительства больницы Янис Комисарс прогнозировал, что первую очередь проекта строители сдадут в эксплуатацию в январе 2017 года, а больница сможет использовать здание с апреля.