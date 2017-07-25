28 июля правление Рижского свободного порта рассмотрит вопрос об утверждении Ансиса Зелтиньша на должности управляющего Рижским портом, сообщил советник председателя правления порта Андриса Америкса Марек Гайлитис.

14 июля министр сообщения Улдис Аугулис после встречи с Зелтиньшем сообщил, что согласует его утверждение на должности.

Кандидатуру выдвинула конкурсная комиссия после оценки 24 претендентов.

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.