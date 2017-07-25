14 июля министр сообщения Улдис Аугулис после встречи с Зелтиньшем сообщил, что согласует его утверждение на должности.
Кандидатуру выдвинула конкурсная комиссия после оценки 24 претендентов.
Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.
Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.