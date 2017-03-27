Национальное объединение Visu Latvijai!- ТБ/ДННЛ подготовило поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают существенное повышение штрафов за несоблюдение норм использования госязыка.

Как сообщили Delfi в бюро партии, Нацблок считает, что нынешние штрафы за неиспользование латышского является "несоразмерно низкими". Националы предлагают увеличить суммы до 700 евро для физических лиц и 10 тысяч евро для юридических. Помимо этого, если чиновник дважды за год попадается на неиспользовании госязыка, то его следует уволить, говорится в законопроекте.

"Создавшаяся сейчас ситуация, когда руководители сразу нескольких самоуправлений открыто и демонстративно нарушают Закон о госязыке, недопустима. И на данный момент единственное, что им грозит — это небольшой денежный штраф. Нацблок также подчеркнул, что его идею поддержало Национальное объединение латышских партизан и некий клуб любителей мотоциклов.

Ранее инициаторы поправок не скрывали, что разработать их заставило поведение председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие"). Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги на 140 евро за общение в социальных сетях от имени самоуправления на иностранных языках — русском и английском. Сам же Ушаков назвал решение суда "политическим, непрофессиональным и некомпетентным".

"Я раньше воздерживался и не комментировал решения латвийских судов. Но в этой ситуации решения обеих инстанций– политические, непрофессиональные и некомпетентные. Судьям, принявшим такое решение — не место в судебной системе. Именно из-за таких судей общество в Латвии давно уже перестало верить в честность и непредвзятость судебной власти. И по поводу качества обоих решений сейчас готовится жалоба в Совет юстиции.

Дело не в сумме штрафа, дело в принципе. Вы себе можете представить, чтобы во Франции оштрафовали мэра Парижа за то, что мэрия города в твиттере пишет не только на французском, но и еще на английском или немецком языках? Или чтобы кто-то оштрафовал мэра Стокгольма, Копенгагена, Берлина за использование других, кроме шведского, датского или немецкого языков в социальных сетях? Такое даже в голову прийти никому не может", — написал Ушаков.