В четверг, 24 февраля, состоялось собрание участников больницы, на котором в должности председателя правления утвержден Аболс. В конкурсе на должность члена правления он получил наибольшее число пунктов среди всех претендентов.
Аболс вступит в должность 24 марта.
Последние 20 лет Аболс занимал рукодящие посты в компании "GSK Latvia", является членом правления СИИЛ, а также был лектором в университете Страдиньша.
В конце декабря прошлого года Минздрав объявил конкурс на дожность председателя правления Детской больницы. Ранее обязанности председателя правления этого медучреждения исполняла министр здравоохранения Анда Чакша.