Главой Детской клинической университетской больницы назначен член правления оптового торговца медикаментами "GlaxoSmithKline Latvia" ("GSK Latvia") и член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Валт Аболс, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Агнесе Заране.

В четверг, 24 февраля, состоялось собрание участников больницы, на котором в должности председателя правления утвержден Аболс. В конкурсе на должность члена правления он получил наибольшее число пунктов среди всех претендентов.

Аболс вступит в должность 24 марта.

Последние 20 лет Аболс занимал рукодящие посты в компании "GSK Latvia", является членом правления СИИЛ, а также был лектором в университете Страдиньша.

В конце декабря прошлого года Минздрав объявил конкурс на дожность председателя правления Детской больницы. Ранее обязанности председателя правления этого медучреждения исполняла министр здравоохранения Анда Чакша.