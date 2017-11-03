Для организации встречи мэр Риги задействовал контакты с Партией Европейских социалистов (ESP). Тем не менее, как пишет NRA, Ушакова приняли в НАТО так же, как и представителя любого другого самоуправления - с ним встретился не Столтенберг, а представитель альянса более низкого ранга. После этого, согласно процедуре, информация о встрече была передана латвийской стороне.

NRA со ссылкой на хорошо информированный источник отмечает, что Ушаков предлагал укрепить сотрудничество между НАТО и Рижским самоуправлением. В частности, он якобы предложил привлечь военнослужащих НАТО в Латвии к программе интеграции молодежи в русских школах Риги. От этого предложения представители НАТО отказались.

Пресс-секретарь мэра Риги Лайла Ивана сообщила газете, что Ушаков во время поездки в Брюссель действительно провел двустороннюю встречу с представителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Таканом Илдемом. На вопрос о целях этой поездки представитель РД не ответила.

Председатель парламентской фракции "Согласия" и заместитель председателя партии Янис Урбанович заявил NRA, что не владеет информацией о существовании у Нила Ушакова каких-либо планов по сотрудничеству с НАТО.

Ранее уже сообщалось, что "Согласие" за год до выборов в Сейм отказалось от договора по сотрудничеству с партией "Единая Россия".