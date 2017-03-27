Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) в связи с критикой работы Рижской думы (РД) начал административный процесс в отношении Латвийского телевидения (LTV), сообщили в РД.

18 января в эфире LTV демонстрировалась передача "Прямая речь" ("Tieša runa"), в которой приняли участие представители нацобъединения VL–ТБ/ДННЛ, Союза "зеленых" и крестьян, Новой консервативной партии, главный редактор журнала "Ir" Неллия Лочмеле и эксперт по социальным сетям Гунтар Мелушканс. В передаче критиковалась деятельность Рижского самоуправления, однако представителей коалиции РД на передаче не было.

Согласно закону "Об электронных средствах массовой информации", при освещении важных для общества спорных, неоднозначных тем, должны быть представлены разные мнения, указывает руководство Рижской думы, в том числе мнение стороны, которая подвергается критике.

В свою очередь создатель и ведущий передачи LTV raidījuma "Прямая речь" Гунтис Боярс сказал агентству LETA, что, по его мнению, административное делопроизводство против LTV не обосновано, но НСЭСМИ должно юридически решить возникший вопрос.

По его словам, изначально планировалось выпустить две передачи в связи с грядущими выборами. В одной должны были высказаться представители правящих партий Рижской думы, а также эксперты, а во второй — кандидаты от других партий и эксперты. Но Нил Ушаков и Андрис Америкс отказались от участия в передаче, потому что им не понравились приглашенные эксперты.

"К сожалению, для Ушакова это обычная практика, мы звали его и на передачу о Центральном рынке, где польскую продукцию выдавали за латвийскую, и на передачу о "Кладбищенском трамвае". Оба раза он отказался прийти", — рассказал Боярс, добавив, что считает поведение Ушакова политическим кокетством, а его жалобу в НСЭСМИ на передачу — характерной для политика двойной моралью.

Председатель НСЭСМИ Даце Кезбере сказала LETA, что начатое делопроизводство означает, что Совет проведет проверку и решит, нарушило ли LTV закон. Процесс займет не менее месяца.