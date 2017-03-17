После того как заявление будет получено и НСЭСМИ ознакомится со стратегией дальнейшего развития балтийских вещающих организаций, можно будет прокомментировать эту сделку подробнее, добавила она.

Прежде чем оценивать сделку, НСЭСМИ планирует дождаться разрешения на нее Кабинета министров. Оно, скорее всего, потребуется на основании планируемых поправок к двум законам, рассматриваемым сейчас Сеймом. Поправки предусматривают наделить правительство правом обязывать владельцев важных для нацбезопасности компаний продать свою долю, если она значительна.

Вчера Сейм концептуально одобрил эти поправки, и они могут вступить в силу до того, как Совет по конкуренции примет решение в отношении сделки продажи балтийского бизнеса MTG.

Как сказал агентству LЕТА парламентский секретарь Министерства экономики Вилнис Кирсис, поправки будут распространяться на эту сделку, и даже если они еще не вступят в силу, когда сделка MTG состоится, у правительства будет возможность ее пересмотреть.

Совет по конкуренции пока тоже не получил заявление о том, что медиаконцерн MTG продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии международной инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners, сообщила агентству LETA его представитель Паула Вилсоне.

Как сообщалось, шведский медиаконцерн MTG продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии международной инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners, говорится в сообщении для СМИ.

Сделка включает продажу 100% долей бизнеса за 115 млн евро, что соответствует стоимости предприятия. Решение продать балтийский бизнес вытекает из происходящих в MTG изменений — переноса фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.