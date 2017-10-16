Скульптура "Обезьянка Сэм", которая уже год находится в парке Кронвальда в рамках рижского скульптурного квадриеннале, будет перенесена в парк детских развлечений "Аварийная бригада" в Ледманской волости.

Как пишет портал самоуправления Riga.lv, крупноформатная статуя примата в костюме космонавта — творение петербуржского художника Дениса Прасолова — обосновалась в Риге по случаю фестиваля "Белая ночь". Обезьянка символизирует животных, участвовавших в освоении космоса.

Огромный пластиковый Сэм — копия миниатюрной скульптуры обезьяны, сделанной из полиуретана и бронзы.

Серия из 10 скульптур "Первый экипаж" посвящена борьбе по завоеванию космоса прошлого века, когда в целях исследования в космос запускались разные животные — не только собаки, но и другие, о которых широкой общественности почти ничего неизвестно. Все помнят триумфальное возвращение Белки и Стрелки в 1960 году. Однако мало кто вспоминает тех животных, которые участвовали в менее успешных космических экспериментах. В течение десяти лет СССР направил в космос 42 ракеты с собаками. Поэтому первым героем работ Прасолова стала именно собака. Потом уже появились Дрозофила (она, кстати, также вернулась из космоса), крыса Гектор, кролик Марфуша, черепашка и многие другие.

Сэм — это памятник отправившимся в космос животным. Правда, на самом деле, обезьян в космос в СССР не запускали, это делали в США. Именно ракеты американцев в 1959 и в 1960 году отправили двух макак-резус по кличке Сэм в космос. Автор очеловечил безжалостный рассказ о завоевании космоса, сделав его похожим на сказку.