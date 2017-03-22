В этом году в Латвии предусмотрено провести четыре международных военных учения, причем в каждом из них примут участие свыше 500 иностранных военных, сообщает LETA со ссылкой на Минобороны.

С 17 по 30 апреля пройдут учения "Summer Shield". Это ежегодные учения уровня штабов батальонов, во время которых отрабатываются элементы планирования и руководства, а также усовершенствование сотрудничества с международными партнерами.

С 5 по 16 июня планируются ежегодные учения "Saber Strike". В объединенных учениях сухопутных и воздушных сил и Земессардзе примут участие военные подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" — США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

Задача учений "Saber Strike" — усовершенствовать планирование и руководство штабов и элементов боевой поддержки батальонного уровня в различных тактических операциях, а также укрепление региональной стабильности и безопасности и улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО.

Кроме того, летом предусмотрены ежегодные международные учения "Open Spirit", цель которых — поиск и уничтожение на дне Балтийского моря взрывоопасных военных предметов, сохранившихся с Первой и Второй мировых войн.

А осенью пройдут учения "Sudraba Bulta". Эти ежегодные учения организуются для усовершенствования взаимодействия пехотных бригад и штабов батальонов, для планирования при проведении операций по защите от нападения и для усовершенствования сотрудничества с союзниками.

Кроме того в Латвии в этом году предусмотрены несколько учений, в которых будут задействованы менее 500 иностранных военных. В апреле пройдут морские учения "Baltron Squadex" с участием военных кораблей, а летом — морские поисковые и аварийно-спасательные учения "Baltic Bikini".

Осенью пройдут учения НАТО "Steadfast Pinnacle/Steadfast Pyramid" для старших (высших) офицеров в рамках планирования и проведения военных операций. Осенью также состоятся учения "Detonators" по поиску и нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов.

О точном количестве военных и техники в этих учениях Минобороны будет сообщать не позже, чем за одну-две недели до их начала.