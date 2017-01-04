В случае, если дума ЛЗП на заседании 13 января договорится о поддержке Силениекса, он будет выдвинут для обсуждения на заседании правления СЗК.

СЗК, в который входят ЛЗП и Крестьянский союз Латвии, ранее принял решение участвовать в выборах самоуправлений в Риге общим списком, поэтому "зеленым" и "крестьянам" придется договариваться об одном кандидате в мэры.

Ранее фракция "Единства" в Рижской думе заявила, что выдвинет кандидатом на пост мэра Риги депутата Сейма Вилниса Кирсиса. Как сообщил председатель правления "Единства" Андрис Пиебалгс, Кандидат по пост мэра выдвинут с учетом мнений членов рижского отделения, почти единогласно поддержавших кандидатуру Кирсиса. Он молод и амбициозен и готов приложить усилия, чтобы "Единство" добилось успеха на выборах, отметил Пиебалгс.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.