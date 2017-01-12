Многие экономические показатели и индикаторы вернулись на докризисный уровень, однако результаты опросов показывают: жители Латвии по-прежнему скептически оценивают собственное благосостояние и темпы развития страны. Исследователи полагают, что одной из причин может быть социальное неравенство, уровень которого в Латвии заметно выше среднего по Европе.

Для преодоления экономического кризиса, который начался в 2008 году, латвийское правительство выбрало режим жесткой экономии и структурных реформ. Этот подход поддержали Банк Латвии, Международный валютный фонд, Еврокомиссия и коммерческие банки. В конце 2012 года кабинет министров опубликовал на YouTube клип, в котором премьер-министр страны Валдис Домбровскис рассказывал о том, что стране удалось добиться самого быстрого роста экономики в Европе. По его словам, консолидация бюджета и структурные реформы обеспечили стабильное и долгосрочное развитие страны, а опыт Латвии может быть полезен другим странам, столкнувшимся с экономическими проблемами.

Весной того же года на международной конференции "Вопреки обстоятельствам: опыт оздоровления народного хозяйства стран Балтии" влиятельные европейские эксперты также высоко оценили латвийскую "историю успеха". На комплименты не поскупилась и Еврокомиссия. Шведский экономист Андрес Ослунд, который вместе с Домбровскисом написал книгу "Как Латвия преодолела финансовый кризис", в ноябре 2016 года еще раз признал: то, что сделала Латвия — уникальное решение, которое нужно признать историей успеха.