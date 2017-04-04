Впредь любой желающий сможет бесплатно использовать услуги рижского общественного транспорта 4 мая, то есть в День восстановления независимости Латвийской республики. Этой порядок предусмотрен в правилах Рижской думы, которые сегодня утвердили депутаты Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы.

В настоящее время рижский общественный транспорт все жители могут использовать бесплатно 18 ноября, в новогодние праздники, а также во время праздника Риги в августе. Теперь этот список дополнен и 4 мая.

Поправки еще должна одобрить Рижская дума. Кроме бесплатного проезда 4 мая они предусматривают, что бесплатно использовать услуги городского общественного транспорта смогут неработающие пенсионеры по выслуге лет, на которых ранее эти послабления не распространялись.

Депутаты комитета также поддержали предложение председателя комитета Вадима Баранника, согласно которому впредь скидки на проезд в общественном транспорте смогут получить оба родителя из многодетной семьи, а не один, как сейчас.

"В настоящее время скидка на проезд в общественном транспорте предоставляется только одному родителю, если в семье растет от 3 до 5 детей. Если на скидку претендует один родитель, второй ее уже получить не может, хотя обязанности по содержанию детей ложатся на обоих родителей. Эту ситуацию надо было исправить", — пояснил В. Баранник.

По предложению руководителя комитета скидки на проезд в городском общественном транспорте получат и врачи, которые работают в медицинских учреждениях с капиталом Рижского самоуправления и трудятся не менее 20 часов в неделю.