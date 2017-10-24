Управление мест заключения объявило конкурс на три вакансии тюремных капелланов — в Валмиерской тюрьме, в Цесисском воспитательном учреждении для несовершеннолетних и в Рижской тюрьме Браса, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Римской католической церкви в Латвии.

За работу по полной нагрузке тюремному капеллану обещают платить примерно 600 евро после уплаты налогов.

В церкви отмечают, что в тюрьмах находятся много католиков, людей другой веры и атеистов, и "Христос идентифицируется с каждым из них, их не сортируют". Вакансии принимаются до 25 октября по электронной почте (prisonchaplaincy@catholic.lv) или по телефону 29672638.

Как отмечают в управлении мест заключений, "работа капеллана психологически тяжелая — по восемь часов в день, иногда надо работать и по выходным. Капелланы выполняют пасторальные разговоры с заключенными, в том числе и с отбывющими пожизненный срок, консультируют, выслушивают исповеди. Это не простая встреча со священником, а углубленная работа капеллана".