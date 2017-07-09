В случае природных катастроф у Латвии могут возникнуть проблемы с энергоснабжением и обеспечением населения продовольствием. Такие выводы содержатся в завершенном недавно итоговом обзоре проводившихся осенью 2016 года комплексных учениях по гражданской обороне "Stormex 2016".

На этой неделе с выводами был ознакомлен Совет по кризисному управлению.

Согласно сценарию учений, сильная буря причинила Латвии значительный ущерб в разных областях. В обзоре говорится, что в ситуации, когда нет электроэнергии, не работают электронные системы расчета и кассовые аппараты, обеспечить жителей и оперативные службы товарами и услугами невозможно, потому что практически нет коммерсантов, предлагающих продукты и товары первой необходимости, у которых в торговых точках был бы альтернативный источник электроэнергии.

"Необходимо оценить доступность такой услуги, не возлагая на коммерсантов дополнительной финансовой нагрузки", — говорится в обзоре.

Кроме того, неясно, как в случае катастрофы будет привлекаться дополнительный медицинский персонал. Также констатированы проблемы с поставкой топлива на договорной основе. Если же катастрофа случится в зимний период, то будет невозможно обеспечить теплоснабжение многоквартирных домов, а места эвакуационного размещения не обеспечены услугами питания.

В Латвии также не созданы мобилизованные формирования гражданской обороны, которые можно использовать для спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Организаторы учений не уверены, что в чрезвычайной ситуации (ЧС) будет возможно обеспечить население продовольствием. Также будет невозможно полноценно информировать жителей о действиях в ЧС, потому что не всем доступны СМИ.

Под сомнением и альтернативное электроснабжение всех стратегически важных объектов народного хозяйства. Экипировка армии и пограничников, предусмотренная для поиска и спасения в море, с очень ограниченными рабочими возможностями. А для Латвии характерны осенние и зимние бури.

Есть проблемы и с индивидуальной защитой людей, связанных с эвакуацией населения в случае утечки химического вещества. Также нет единого подхода к эвакуации пациентов из больницы в случае ЧС.

В обзоре дано много рекомендаций и предложений по решению вышеупомянутых проблем.