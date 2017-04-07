Очевидец трагических событий в Стокгольме Рейнис Аболиньш рассказал агентству LETA об обстановке в торговом центре, рядом с которым грузовик въехал в толпу людей.

За минуту до теракта он был на втором этаже здания и говорил по телефону, поэтому самого инцидента не видел, но услышал сигнал пожарной тревоги и заметил, что происходит эвакуация. Сначала он подумал, что начался пожар, на первом этаже ощущался запах дыма.

"Люди моментально побросали все вещи и быстро покинули магазин. Только потом появилась информация, что это не пожар", — рассказал Риекстиньш. На улице началась паника, все стремительно убегали от места происшествия.

"Скажу честно, мне абсолютно повезло", — сказал очевидец, добавив, что ему нужно попасть в аэропорт, чтобы вернуться в Ригу, но добраться до него из-за ограничительных мер безопасности трудно.

Как сообщалось, 7 апреля около трех часов дня в Стокгольме грузовик сбил несколько пешеходов на одной из оживленных центральных улиц города. По данным Reuters, погибли как минимум три человека. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал инцидент терактом.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Машина была угнала накануне, когда водитель вышел из грузовика для разгрузки.

Министерству иностранных дел пока неизвестно, пострадали ли при нападении в Стокгольме в пятницу жители Латвии, сообщил пресс-секретарь МИДа Раймонд Янсонс. Но известно, что зарегистрированные в консульском регистре латвийцы находятся в безопасности, указали в МИДе.

Латвийцы, которые находятся в Стокгольме и нуждаются в консульской помощи, могут звонить по телефону + 468 7006301 или +371 26 33 77 11, либо писать на адрес palidziba@mfa.gov.lv.

МИД просит латвийцев, которые находятся в Стокгольме или планируют туда отправиться, следить за актуальной информацией в латвийских и шведских СМИ о ситуации с безопасностью в Стокгольме и возможных ограничениях на перемещение.