Во время совещания прошла встреча министров иностранных дел Балтийских и Северных стран с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Ее участники подчеркнули необходимость продолжать сотрудничество в вопросах безопасности и укреплять трансатлантические отношения.

На совещании Ринкевич выразил поддержку выдвинутым верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини приоритетам и призвал сохранять равновесие в политике ЕС в отношении восточных и южных соседей.

Он отметил также важность тесного сотрудничества ЕС и США в вопросах политики безопасности, изменений климата и договора о свободной торговле. Приоритетами 2017 года Ринкевич назвал также отношения с Россией, ситуацию на Украине, организацию саммита Восточного партнерства и глобальную стратегию ЕС.