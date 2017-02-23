Зимой 2007 года Латвию потрясла трагическая новость: 22 февраля в Алсунге, в центре социальной опеки "Реги", расположенном в старой трехэтажной усадьбе, произошел пожар. Он унес жизни 23 человек (в основном, инвалидов первой и второй групп), и по количеству жертв стал самым страшным пожаром в истории независимой Латвии. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

На морозе в -23 градуса замерзали шланги и лестницы

Сразу после пожара Министерство благосостояния поспешило обвинить в столь большом числе жертв Пожарно-спасательную службу, отметив, что нужно было автоматически выслать на место ЧП большее число подразделений. В свою очередь, тот факт, что одного из обитателей Reģi нашли под кроватью лишь несколько часов спустя, свидетельствует о "неспособности своевременно и качественно проводить спасательные работы", сочли чиновники.

МВД опровергло обвинения, указав, что первая бригада прибыла на место пожара за девять минут. Спасатели эвакуировали 54 обитателей пансионата и еще девятерых спасли из пламени. В целом пожар тушили семь автоцистерн, 25 пожарных и пять офицеров. При этом борьбе с огнем мешал сильный мороз (-23 градуса), из-за которого замерзали шланги и разделители воды. Их приходилось отогревать паяльной лампой. Замерзали и защитные костюмы, и выдвижные лестницы — их веревки и механизмы обледенели.

В 2007 году 74% учебных заведений были уязвимы для пожаров

После трагеди тогдашний глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Айнар Пенцис признал на заседании Сейма, что ситуация с пожарной безопасностью в больницах, общеобразовательных и социальных заведениях была печальной. Как пояснил тогда Пенцис депутатам, проведенные в январе 2007 года проверки 92 больниц, 132 мест социальной опеки и 1743 учебных заведений показали, что автоматические системы пожарной тревоги не были оборудованы или не работали в 48% больниц, 39% мест соцопеки и 74% учебных заведений. Пути для эвакуации и выходы примерно в 20% случаев не соответствовали нормативным требованиям, а почти половина ответственных работников учебных заведений не были специально обучены технике пожарной безопасности.

10 лет спустя: ситуация значительно улучшилась

На вопрос, что изменилось в ситуации за прошедшие 10 лет, нынешний глава Пожарно-спасательной службы Оскар Аболиньш рассказал Delfi, что после пожара в Reģi ответственные службы начали особо тщательно проверять центры социальной опеки и реабилитационные заведения. Особый акцент делался на требовании обеспечить эти места автоматическими системами пожарной тревоги, а также обучению персонала на тему того, как действовать, если сигнализация сработала. Как отметил Аболиньш, детекторы дыма играют огромную роль, так как позволяют поднять тревогу на как можно более ранней степени возгорания и тем самым дают пожарным больше времени для того, чтобы оперативно прибыть на место. Чем быстрее замечены признаки пожара, тем выше вероятность того, что люди будут спасены, а материальные ценности — защищены от сгорания, пояснил он.

ГПСС образца 2017 года уверена, что на данный момент в 95% центрах социальной опеки с пожарной безопасностью все в порядке, имеются и сигнализация, и обученный персонал. "1 сентября 2016 года вступили в силу правила пожарной безопасности, которые стали существенным шагом к тому, чтобы основательно улучшить готовность в этой сфере и подвести ее под современные стандарты. Регулярно проводятся проверки общественных зданий, выявляются недостатки и отдается указание их устранить", — рассказал Аболиньш.

Про новые правила порталу Delfi упомянули и в Министерстве благосостояния, отметив, что ведомство особо настаивает на пересмотре и улучшении планов пожарной безопасности в соцучреждениях и обеспечении превентивных мер. Чтобы 33 имевшихся на тот момент центра социальной опеки были более контролируемы, их реорганизовали, сделав филиалами пяти региональных центров.

В 2012 году одним из приоритетов Минблага была работа по ремонту зданий центров социальной опеки, который не только улучшил стандарты гигиены и доступность инфраструктуры, но и сделал центры более безопасными в плане пожарной безопасности.

Сквозь развалины Reģi проросли деревья

Как рассказал Delfi исполнительный директор Алсунгской краевой думы Волдемар Дунаев, с момента пожара здание Reģi не ремонтировалось — фактически от него отстался лишь фасад, а внутри его уже проросли деревья. Согласно архивным материалам, в 2011 году бывший пансионат был куплен бизнесменом Кокайлисом, однако в земельной книге сделка до сих пор не зарегистрирована и здание на данный момент принадлежит государству.