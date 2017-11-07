Утром 7 ноября около 20 человек пришли к зданию Сейма на организованный партией "Прогрессивные" пикет. Участники пикета выступают против прининятия в первом чтении законопроекта финансирования здравооохранения, который предусматривает, что выбор услуг здравоохранения будет связан с выполнением взносов социального страхования.

Пикетчики собрались у здания парламента в 9 часов утра. Они рассказывали тем, кто интересовался, почему выступают против изменений в законопроект. По мнению партии "Прогрессивные", поддержка Сеймом предлагаемых норм финансирования здравооохранения углубит социальные проблемы общества.

Участники пикета взяли с собой санки. На санках были плакаты с описанием тех, кто пострадает после принятия соответствующей нормы закона. К пикетчикам вышел депутат Сейма Вейко Сполитис.

Как ранее объяснили в партии, "планы государства создают прямые ассоциации со встречаемым в латышских сказках поступком, когда "лишних ртов" на санях увозят умирать в лес".

По мнению участников пикета, разработанный минздравом законопроект предлагает разделить общество на группы, одна из которых может получить оплаченную государством медицинскую помощь, а другая сможет рассчитывать лишь на "неотложную скорую медицинскую помощь" и минимальное лечение отдельных болезней.

"Прогрессивные" обращают внимание на то, что "аннотация законопроекта предусматривает свыше 15 млн евро доходов от 300 тысяч "налогонеплательщиков", но не раскрывается, какие конкретно группы общественности охватывают эти 300 тысяч".