Если люди не в состоянии заплатить налог на недвижимость на единственное жилье, то это является национализацией, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT правозащитник, юрист и экономист Юрис Янсонс.

Данную ситуацию омбудсмен считает нарушением прав человека. По его мнению, власти в кратчайшие сроки надо рассказать общественности, какими будут решения, и какое влияние это окажет на дальнейшую жизнь людей. Правозащитник также положительно оценивает предложение об отмене налога на недвижимость на единственное жилье.

В ближайшие недели министерство юстиции подаст на рассмотрение правительству законопроект, который предусматривает заморозить кадастровую стоимость жилья на два года, сообщил на заседании комиссии по запросам секретарь Сейма Янис Иесалниекс.

Минфин с прошлого года работает над изменением модели налога на недвижимость (НН), но конкретных соглашений пока не достигнуто. Сформирована политическая рабочая группа, которая договорилась передать в правительство предложение Минфина до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и в 2018 году установить, что НН не может увеличиваться более чем на 10%.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола скептически относится к идее отменить НН на единственное жилье. Она напомнила, что самоуправления уже сейчас имеют право применять всевозможные скидки.

"Государство предоставило самоуправлениям огромную гибкость, и умные главы самоуправлений уже сейчас используют возможность установить посильные ставки налога", — добавила министр. Она отметила также, что самоуправления должны больше разъяснять необходимость уплаты НН и что люди получают от этого.

Портал общественных инициатив Manabalss.lv пытает собрать 50 тысяч подписей за отмену налога на недвижимость на единственное жилье. Автором инициативы выступает Лиана Хиршсоне. Сбор подписей начался год назад, и за это время под инициативой подписалось 14 тысяч человек.

27 марта около здания Сейма состоялось народное собрание за отмену налога на недвижимость на единственное жилье. Требование отменить налог было адресовано правительству, Сейму и Латвийскому союзу самоуправлений. Инициаторы собрания считают, что бремя налога становится неподъемным для населения.

Налог на недвижимость на единственное жилье в Латвии вряд ли будет отменен, полагает исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов, депутат Сейма Виктор Валайнис ("Единство"). По его словам, сборы от налога на недвижимость составляют около 14% от всех доходов самоуправлений страны, и он определенно является существенной частью бюджета любого муниципалитета.