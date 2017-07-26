По его словам, в одобренном правительством предложении Минздрава много хороших вещей, но остались и некоторые недочеты, например, не устранен хаос в надзоре за системой здравоохранения, а финансирование здравоохранения в Латвии все еще остается самым низким в ЕС.
Янсонс напомнил также, что потребовал у Сейма до 1 сентября 2017 года устранить несоответствие переходных правил закона о лечении Конституции Латвии, пересмотрев вопросы оплаты труда медиков.
Как сообщалось, вчера правительство без особых дискуссий поддержало концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения.
Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение количества медсестер и другие меры.
Как отмечается в докладе, именно первичное здравоохранение и услуги на дому — это те виды услуг, которые должны быть ближе всего к каждому жителю самоуправления. Удачный опыт в этой сфере можно перенять у скандинавских стран.
Реформа предусматривает развитие модели "идеальной" практики семейного врача с оптимальным числом зарегистрированных пациентов 1500, причем число пациентов связано с финансированием практики. Сейчас число пациентов составляет 1800.
Также медицинские должности будут разделены на шесть категорий в зависимости от сертификации и регистрации.
Будет уточнено нормативное регулирование в отношении минимального оклада медицинского работника. До 2019 года будет учреждена основная специальность профессии медицинской сестры — сестра по всеобщему уходу. В больницах не хватает сейчас около 1500 медсестер.
Реформа предусматривает также реорганизацию подведомственных Минздраву учреждений.