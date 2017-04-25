В жалобе оспаривается соответствие закона о лечении 91-й и 107-й статьям Конституции.

Как указывает Янсонс, 1 февраля 2016 года он направил Сейму и Минздраву детальное изложение недочетов, выявленных в ходе проверки о несоразмерности отработанного медиками рабочего времени и полученной зарплаты. До августа 2016 года он просил Сейм принять закон, устраняющий недостатки в оплате врачам нормального продленного рабочего времени.

Янсонс просил также изучить влияние продленного рабочего времени на здоровье врачей и качество медицинских услуг. Он считает важным установить в законе границы максимального рабочего времени в месяц или в неделю и разработать механизм постепенного отказа от нормального продленного рабочего времени, однако правительство до сих пор не приняло мер, чтобы изменить эту ситуацию.

По мнению омбудсмена, ответственное министерство и Сейм затягивают решение вопроса, откладывая изменения до 2020 года.

Закон о лечении в настоящее время предусматривает, что для медицинских работников может быть установлено нормальное продленное рабочее время до 60 часов в неделю или 240 часов в месяц. В отличие от других работников, медики за работу, которая превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, не получают доплату как за сверхурочную работу или компенсацию в виде выходных.