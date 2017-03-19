Он сказал, что во многих странах уже долгие годы ведутся дискуссии об эвтаназии в религиозном, этическом, правовом и практическом аспектах.

Большинство европейских стран защищает право человека на достойную жизнь и абсолютное право на жизнь, а не право прекратить существование. На фоне нынешнего положения вещей в латвийском здравоохранении дискуссия об эвтаназии вызывает двойственное впечатление. "Недопустимо, что лишь по той причине, что в стране часто недоступен паллиативный уход, для решения этой проблемы предлагается легализовать эвтаназию", - сказал Янсонс. Он считает, что государство обязано организовать паллиативный уход, в том числе помощь семье тяжелобольного.

По мнению омбудсмена, в Латвии нужна дискуссия об эвтаназии, и умирающим пациентам с прогрессирующим неизлечимым заболеванием нужно обеспечить юридические рамки для права достойно закончить жизнь, не уезжая для этого в другую страну.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что принцип права на достойную жизнь включает в себя достойное рождение и не унизительную кончину", - сказал омбудсмен.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за легализацию эвтаназии.