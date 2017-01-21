Как сообщил агентству LETA представитель бюро Марис Демме, констатировано, что от фасада здания отделились элементы штукатурки.
Инспекторы получили для проверки документацию здания и 23 января смогут начать полную проверку его эксплуатации.
Как сообщалось, директор ЛНОБ Зигмар Лиепиньш в фейсбуке написал о том, что со здания падают кирпичи и штукатурка, но должностные лица на это не реагируют.
Фото повреждения были отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.
"До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться", — отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкультуры официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению.
"Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей", — полагает Лиепиньш.