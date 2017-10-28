Такое предложение он подал к окончательному чтению поправок к закону о государственных социальных пособиях. Поправки относились бы 2018 году, когда размер минимальной зарплаты в Латвии составит 430 евро, то есть размер семейного пособия за первого ребенка должен был бы быть не меньше 21,5 евро.

Клементьев предлагает сохранить принцип действующего закона, согласно которому, пособие за второго ребенка в два, за третьего — в три, за четвертого и каждого следующего ребенка — в 4,4 раза больше, чем за первого ребенка в семье.

В четверг Сейм в первом чтении одобрил поправки к закону о государственных социальных пособиях, согласно которым, с 1 января 2018 года размер семейного пособия будет зависеть от числа детей в семье.

Сейчас пособие за первого ребенка составляет 11,38 евро, за второго — 22,76 евро, за третьего — 34,14 евро, за четвертого и последующих детей — 50,07 евро в месяц.