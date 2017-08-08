Несмотря на то, что Полиция безопасности в последнем отчете предупреждает о росте в Латвии числа радикально настроенных и поддерживающих исламистские группировки жителей, проведенный телеканалом LNT опрос показал, что 89% латвийцев не сталкивались с подобными случаями.

Согласно ответам респондентов, лишь 4% жителей Латвии в экономически активном возрасте заметили, что в их кругу общения происходит радикализация религиозных взглядов. Еще 7% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

Как сообщалось, Полиция безопасности проанализировала всю имеющуюся на данный момент информацию о тенденциях религиозной радикализации детей и подростков и пришла к выводу, что в целом распространение радикальных идеологий в Европе растет. В Латвии также замечен интерес молодежи к радикальным интерпретациям ислама.

Как сообщает LETA, Полиция безопасности констатировала и рост числа лиц, которые поддерживают идеологию террористической организации Daesh (ИГИЛ).

Согласно опыту других европейских стран, первые признаки радикализации могут появиться уже в школе — примерно с 12-летнего возраста. Подростки особо подвержены влиянию различных идеологий, а радикальные течения ислама предлагают упрощенный взгляд на многие вещи, которые актуальны для молодежи. Именно это обстоятельство зачастую используют различные террористические и экстремистские организации, завлекая в свои ряды новых последователей.

Полиция безопасности предупреждает, что первыми признаками возможной радикализации ребенка или подростка являются внезапные перемены в поведении — очевидная попытка самоизоляции от окружающих. Молодой человек внезапно становится одиночкой, избегает общества сверстников, а также вносит радикальные изменения в свой внешний вид. Все это может свидетельствовать о приверженности к религиозному образу жизни.

Также родителям и педагогам стоит подмечать, если ребенок регулярно интересуется радикальными интерпретациями ислама и уничижительно отзывается о ценностях стран Запада. Под термином "ценности стран Запада" ПБ подразумевает такие вещи как демократия, равноправие полов и защита прав секс-меньшинств.

Также подозрительным является интерес подростка к оружию, взрывчатым веществам, милитаристическим тренировкам, жестоким видеоиграм, отмечает ПБ.