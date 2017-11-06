Число одобряющих идею Нацблока респондентов оказалось чуть меньше — 46%. Еще 4% опрошенных не смогли дать однозначный ответ на вопрос о необходимости языковых нововведений.

Ранее сопредседатель Национального объединения Райвис Дзинтарс сообщил, что скоро будут представлены поправки к закону о труде. Их цель — устранить ситуацию, когда латышской молодежи трудно найти работу из-за несоразмерных требований к знанию русского языка.

Поправки защитят работников, у которых будет право в сфере обслуживания не говорить с жителями Латвии на других языках.

По словам Дзинтарса, работник "сможет бытовым путем установить", обслуживает ли он иностранца или жителя Латвии.

Политик признал, что знать языки важно, но в данном случае речь не о знаниях иностранных языков в целом, а о "конкретном языке, носители которого стремятся преподносить его как второй государственный".