Более половины, или 58% опрошенных жителей Латвии считают, что на муниципальных предприятиях присутствует риск коррупции, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП).

46% респондентов заявили, что самоуправления не должны заниматься бизнесом, потому что на ведущие должности на муниципальных предприятиях назначаются люди без соответствующего профессионального опыта. 45% участников опроса считают, что самоуправления должны тратить все ресурсы на свои прямые обязанности, а 41% волнует возможность того, что услуги самоуправлений будут субсидироваться на деньги налогоплательщиков.

29% сказали, что самоуправления, участвуя в бизнесе, искажают конкуренцию, 16% уверены, что у самоуправлений надлежащих ресурсов для бизнеса нет.

47% респондентов заявили, что предприятиями лучше управляет частный сектор, а 18% считают, что это могут делать и самоуправления. 69% жителей Латвии считают, что нормативными актами нужно более точно определить сферы, в которых самоуправления могут заниматься предпринимательством.

Как заявил сегодня глава ЛТПП Янис Эндзиньш , в последний год в Латвии наблюдается тревожная тенденция — все больше самоуправлений начинают заниматься предпринимательством, уродуя конкуренцию.

Яркий пример — вывоз мусора. На последнем перед выборами заседании думы Тукумсское самоуправление без конкурса передало эту функцию муниципальному предприятию "Пиеюра".

Глава Совета по конкуренции Скайдите Абрама указала, что искажения конкуренции со стороны государства и самоуправлений — растущая проблема для честного предпринимательства.

Опрос был проведен в июле, в нем приняли участие 1005 человек.