По сравнению с началом года значительно выросло число жителей, которые прогнозируют, что в течение ближайшего года цены на недвижимость вырастут. Значение Индикатора цен на жилье SEB (разница между числом респондентов, прогнозирующих рост и падение цен на жилье) достигло 46 пунктов; это самый высокий показатель с начала 2014 года. Как сообщили Delfi в банке SEB, на прогнозы жителей о росте цен на жилье повлияли как растущие доходы, так и более доступные кредиты.

В сентябре рост цен на недвижимость в течение следующих 12 месяцев прогнозировали 52,2% опрошенных — на пять процентных пунктов больше, чем год назад. В свою очередь число тех, кто ожидает снижения стоимости жилья, резко уменьшилось и составляет сейчас 6,2%.

При этом 23% жителей настроены нейтрально, то есть они полагают, что в течение ближайшего года цены на жилье не изменятся. У 18,5% респондентов не было конкретного мнения по поводу изменения цен на жилье в течение ближайшего года.

Как показывают результаты опроса, самый большой удельный вес тех, кто прогнозирует рост стоимости недвижимости, в Видземе: там 64,5% респондентов ожидают, что течение ближайшего года цены вырастут.

Довольно оптимистично в отношении цен на жилье настроены и жители Курземе — роста ожидают 55,6% жителей этого региона. В то же время в этих регионах меньше всего тех, кто прогнозирует падение цен — 1,8% и 2,2% соответственно.

В региональном разрезе в процентном отношении меньше всего прогнозирующих рост стоимости недвижимости — в Земгале (40,1%). Тем временем в Латгалии рост цен на недвижимость прогнозирует 51% респондентов. Следует добавить, что во всех регионах вырос удельный вес оптимистично настроенных жителей и одновременно уменьшилось число тех, кто ожидает падения цен.

Опрос проводился в сотрудничестве с центром исследований SKDS в сентябре 2017 года. Методом стратифицированной случайной выборки было опрошено 1003 постоянных жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет на всей территории Латвии, путем проведения прямых интервью по месту жительства респондентов.